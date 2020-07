Komeet Neowise goed te sjen boppe Fryslân

In komeet is in beferzen bal iis en snie. Se wurde ek wol 'vuile sneeuwballen' neamd. Se draaie yn elliptyske banen rûn de sinne. Neowise is de helderste komeet yn in kwart iuw tiid. De lêste kear dat sa'n opfallende komeet te sjen wie, wie yn 1997: Hale_Bopp. Sa opfallend is Neowise lykwols net.

Sneintejûn is it wer helder en sil de komeet rûn middernacht wer goed te sjen wêze. Ast Neowise graach sjen wolst, moatst der no by wêze. Neffens eksperts docht him oer likernôch 7.000 jier in nije gelegenheid foar om de komeet te sjen.