Helptsjinsten mei man en macht op syk nei fermist famke (14) yn Noardsee

It Kustwachtsintrum krige om 22.30 oere hinne in melding binnen fan swimmers yn de problemen op it strân ten noarden fan Buren op It Amelân. "Het meisje ging met haar zusje kijken naar de zonsondergang vanuit het water en ze zijn daarbij in problemen gekomen. Hun vader probeerde hen toen te helpen", leit boargemaster Leo Pieter Stoel fan It Amelân út.

Grutte sykaksje

"Toen is meteen opgeschaald naar een grote zoekactie." Der waarden fiif rêdingsboaten fan de KNRM en in SAR-helikopter ynsetten. Ek sochten de plysje, brânwacht en eilânbewenners op it strân mei. Nei in oerenlange syktocht wie it famke lykwols noch hieltyd net fûn.

Om 3.30 oere hinne besleat de Kustwacht de syktocht te staken, om't it heech wetter waard. Stoel: "Om 3.00 uur was de vloed op zijn hoogste stand en de kans dat daarna, wanneer de ebstroom inkomt, nog iemand gevonden wordt, is vrijwel nul." Der waard noch wol mei helikopters op de fêste wâl socht.

Dútske famylje

Neffens de boargemaster giet it om Dútske famylje dy't op fakânsje is op it eilân. Stoel: "Ik heb contact met de moeder. Zij is gisteren goed opgevangen door de politie." De heit en it suske fan it 14-jierrige famke binne net ferwûne rekke. "Ze zijn natuurlijk wel enorm geschrokken."