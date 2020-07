Sjinkie Knegt ferslein troch ferstjerren Lara van Ruijven: "It is hiel ûnwerklik"

"It is hiel ûnwerklik. We sitte al twa wiken yn in rollercoaster. It earste minne berjocht wie enoarm yntins en hiel heftich. Unbewust ret je je dan dochs ta op it slimste. Ik fielde no sels wat de ploech fielde doe't ik opnaam waard."

Knegt priizget it 'hechte en sterke team'. "We ha inoar steund wêr nedich. Dat ha we mei syn allen goed trochstean. Traine wie lestich, mar we binne allegearre reedriders. Lara hie dit sa wollen."