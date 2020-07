Partoer Van Zwieten wint earste haadklassepartij yn Moarre-Ljussens

It partoer fan Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hat de earste haadklassepartij fan it keatsseizoen yn Moarre-Ljussens wûn. It partoer Van Zwieten wie yn de finale mei 5-1 6-6 te sterk foar it partoer fan Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar.