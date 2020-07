Atleten organisearje op eigen inisjatyf alternative Frysman-triatlon

Sa'n 30 oant 35 atleten binne sneon yn it spier. Net in offisjele Frysman dus, mar wol mei itselde startplak. Koördinator David van Oosten docht sels ek mei oan de triatlon. ''Ik begeleid veel atleten en het kriebelt enorm om iets te doen. Toen dachten we: kunnen we niet gezamenlijk iets op eigen initiatief doen. Zo is dit tot stand gekomen'', seit Van Oosten. Sneon wie eins de offisjele Frysman-triatlon west, mar dy falt troch de coronakrisis yn it wetter. By de Frysman-triatlon moatte de sporters 3,8 kilometer swimme, 180 kilometer fytse en 42,2 kilometer hurddrave.