Harlingen Ongeschut giet foar tredde jier op rige net troch

Harlingen Ongeschut giet foar de tredde kear op rige net troch. De organisaasje, BENG Evenementen, tinkt net dat it mooglik is it festival te organisearjen mei de hjoeddeiske coronamaatregels. By Harlingen Ongeschut farre gewoanwei hûnderten boatsjes troch de grêften wylst op 'e kaai muzykbandsjes spylje.