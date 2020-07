Histoaryske rûte mei spesjale app moat Ferwert en Hegebeintum op 'e kaart sette

In nije histoaryske fyts- en kuierrûte fan Ferwert nei Hegebeintum moat in ympuls oan it kultuertoerisme jaan. Freedtejûn is ûnder it motto "Fan ferline nei Takomst" de rûte en de spesjale app presintearre. De rûte giet lâns de acht wichtichste histoaryske plakken yn beide doarpen.