Eksploazje by garaazjebedriuw yn Ljouwert; nije auto's skansearre

Nei de hurde knal is in elektryske damesfyts stellen. Dêrneist binne nije auto's skansearre rekke.

In tsjûge hat sjoen dat in man nei de eksploazje hurd fuortfytste rjochting it sintrum fan Ljouwert. It soe gean om in man fan likernôch tweintich jier, mei in swarte hoodie en in donkere lange broek. De man fytste op in swarte fyts.

De plysje freget minsken dy't mear witte oer dit foarfal kontakt op te nimmen.