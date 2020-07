FIDEO: Optocht âlde trekkers as tank foar corona-ynset

Ek al wie der in trekkerferbod, de oldtimers mochten wol ride foar har tredde jierlikse toertocht fan sa'n 70 kilometer. Se woenen de meiwurkers fan Leppehiem betankje foar de soarchferliening.

Dêrneist woenen se de boeren yn dizze tiid yn in posityf deiljocht sette. Protesten of uterings fan demonstraasje wienen der dan ek net by de toertocht.