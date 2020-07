Skûtsjes en charterskippen meie wer deitochtjes meitsje mei folle besetting

Sawol op it dek as yn it skip hoege de opfarrenden gjin ôfstân te hâlden, mar binnen moatte se it mûlkapke wol ophâlde. In oare regel is dat der gjin hoareka-service oan board wêze mei ûnder it silen. Dat kin pas wer as it skip yn de haven leit.

De ferromming jildt foarearst allinnich foar de sylfeart.