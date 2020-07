Omrop TIP: De berchrede fan it flakke lân, part 4

Anja Haga

As Europarlemintariër foar de ChristenUnie wurket Anja Haga fan Dokkum mei hert en siel oan in duorsumere maatskippij. Mei de presintaasje fan de 'New Green Deal' yn de Europeeske Kommisje kaam dat ideaal tichterby. Mar doe fersprate it coronafirus him oer it kontinint, en trof ek Anja Haga. Se sit no al trije moannen thús.