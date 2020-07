Miljoenen extra voor onderzoek Waddenzee, rol Rijkswaterstaat roept vragen op

Doorgevraagd op hoeveel autonomie de andere natuurbeheerders dan nog hebben, zegt IJnsen: "Natuurlijk hebben zij inbreng in de invulling van de taken. En er is nog een verschil tussen de delen waar ze zelf de beheerder van zijn en blijven en de delen waar Rijkswaterstaat het beheer oppakt. Het is dus niet zo dat Rijkswaterstaat de beheerder van alle gebieden wordt, zoals de terreinen waar nu de terreinbeheerders op zitten en de gebieden in eigendom of erfpacht hebben."

Nieuwe gebieden in erfpacht uitgeven is niet mogelijk. Bij het hebben van verantwoordelijkheden hoort ook een budget en plannen. "We hebben ook de mogelijkheid deze budgetten jaarlijks bij te stellen. Dat betekent dat als we denken meer geld nodig te hebben we dat kunnen krijgen. Dat is niet alleen beheer- en onderhoudsgeld. We hebben ook tientallen miljoenen in de programmatische aanpak grote wateren voor de grote aanlegprojecten voor de waterveiligheid", zegt IJnsen.

Extra geld

In 2022 is er jaarlijks twee miljoen euro extra beschikbaar waarvan 1,5 miljoen bedoeld is voor het verbeteren van de monitoring. Het gaat dan om het verwerven van kennis over wat er op het Wad gebeurt. Daarbij richt Rijkswaterstaat zich op de kennis over het beschermde leefgebied, inclusief de onderwaternatuur, de rol van natuurlijke structuren zoals mosselbanken en zeegras en de rol van dammen en dijken.

Ook wordt er gekeken naar de optelsom van factoren die invloed hebben op de Waddennatuur en het effect van menselijke activiteiten zoals baggeren, vissen en recreatie. Ook de klimaatveranderingen krijgen aandacht. Alle gegevens worden meer gedeeld.

Er wordt een digitale kaart gemaakt met behulp van satellietgegevens waarmee het Waddengebied meer in kaart gebracht wordt. Dat is goedkoper en het is mogelijk bij het beheer van het Wad actuele gegevens te gebruiken. Al met al zal er meer onderzocht worden dan er nu al gebeurt.