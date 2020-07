Miljoenen ekstra foar ûndersyk Waadsee, rol Rykswettersteat ropt fragen op

Sa binne der fansels ek oare natuerbehearders aktyf op en by it Waad. Yn Fryslân binne dat terreinbehearders lykas It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. It wiete Waad dêr't Rykswettersteat foar ferantwurdlik is, rint fan dyk oant dyk en oant trije meter boppe NAP op plakken dêr't gjin diken foar lizze lykas de kwelders.

De ferantwurdlikheden fan terreinbehearders en Rykswettersteat kruse elkoar dêr wêrby't de ien ferantwurding ôfleit oan de provinsje dêr't sy harren jild fan krije en de oar oan de minister fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Fan 't hjerst gean de partijen hjiroer mei elkoar om tafel, sa seit Jan-Theo IJnsen fan Rykswettersteat, dy't oantekenet dat der no ek al gearwurke wurdt. Rykswettersteat sil út namme fan de minister besykje ta ôfspraken te kommen.

Passy foar it gebiet

IJnsen: "We hebben heel veel mogelijkheden en heel veel ruimte om binnen die afspraken te kijken waar onze belangen liggen, maar waar ook de belangen van de andere terreinbeheerders liggen." Hy sjocht ek dúdlik dat der by harren en oare partijen op it Waad al in soad ûnderfining en kennis leit. Mar as elkenien deselde doelen foar eagen hat, smyt dat wol de fraach op wat Rykswettersteat dêr as nijste natuerbehearder oan bydrage kin.

Dêr hat IJnsen wol in antwurd op: "Die doelen verschillen niet. Daar hebben we ook heel lang met elkaar over gesproken en naast die doelen delen we ook de passie voor het gebied. Het verschil zit hem voor ons meer in dat de minister verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gebied. Dat geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid om structureel regulier beheer en onderhoud uit te voeren in het Waddengebied."

As it om it ferbetterjen fan de natuer giet, hawwe trije saken de heechste prioriteit: ferbettering fan de kwelders, de ûnderwetternatuer en de situaasje fan de kustbriedfûgels.