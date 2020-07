Weromrop: Sjoch de offisjele iepening fan Simmer 2000 werom

Yn it jier 2000 stie Fryslân de hiele simmer yn it teken fan Simmer 2000, de grutte Friezereüny. Mei grutte eveneminten lykas de Slachtemaraton en it muzykspektakel Simmertime. Mar ek yn de Fryske doarpen waard fan alles organisearre, fan reünys oant iepenloftspullen. Dizze simmer sjogge we alle sneonen werom op Simmer 2000. Mei in greep út de moaiste en nijsgjirrichste programma's, dy't op Weromrop te finen binne. We begjinne fansels mei de offisjele iepening op sneon 1 july op it Saailân yn Ljouwert. Mei as spesjale gast Keninginne Beatrix.