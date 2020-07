"Jubileumboek SC Hearrenfean is it moaiste dat ik oait skreaun ha"

It boek oer 100 jier sportklup Hearrenfean is it moaiste jubileumboek dat er oait skreaun hat. Dat sei Matty Verkamman by de presintaasje fan it boek. Verkamman skreaun ek it jubileumboek fan SC Cambuur.

Ferslachjouwer Roelof de Vries wie by de presintaasje fan it boek, yn it Abe Lenstra Stadion.