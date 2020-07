Sporters ferslein nei ferstjerren Van Ruijven: "Ik ga je zo verschrikkelijk missen, lieve Laar"

"Rust zacht, lieve Lara. Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relayfinaledebuut, dat het wel goed zou komen. Dit zei ik twee weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je", skriuwt teamgenoate Suzanne Schulting op Twitter.

"Rust zacht, lieve stoere mooie Lara. Ik, wij, iedereen kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jou panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd", reagearre Daan Breeuwsma.

Vrijwel niet te bevatten

Sportkoepel NOC*NSF is ek ferslein. "Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten is overkomen", seit technysk direkteur Maurits Hendriks. "Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in het leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL."

"Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot", seit Hendriks. "Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies."

Van Ruijven hat mei grutte ynset meidien oan de Winterspelen fan Sochi yn 2014, en oan dy fan Pyeongchang yn 2018, seit Hendriks. "In 2018 won Lara tijdens die Winterspelen samen met Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting brons op het onderdeel relay. Het kwartet reed destijds een wereldrecord in de B-finale. Daarnaast won zij op de relay zes medailles op Europese- en wereldkampioenschappen."