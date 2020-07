Emosjonele finish by alvestêdetocht foar sinneboaten: "Het was een verschrikkelijke week"

Foar de dielnimmers wie it net maklik. Se moasten faker wikselje, omdat se bot lêst hiene fan de kjeld. It wie ek in test foar it materiaal. Yn Dokkum wiene der tongersdei al problemen mei ien fan de boaten. En op 300 meter foar de finish gie it wer mis. De motor fan in oare boat hold der mei op. Dy moast oer de finish sleept wurde.

In nije útdaging

It idee fan de tocht kaam fan Menno Wijkhuizen. Hy is in learling fan in middelbere skoalle yn Almere. Hy docht mei oan de Young Solar Challenge, in inisjatyf om jongerein entûsjast te meitsjen foar technyk. Dit jier soe der in grutte sinneboaterace organisearre wurde, oer 15 kilometer, mei boaten dy't de learlingen sels makke ha. Mar troch de coronakrisis gie dy wedstriid net troch.

Wijkhuizen wie earder klear mei skoalle en hy hie syn nocht fan it thússitten. Hy socht in nije útdaging. Mei help fan de organisaasje fan de Young Solar Challenge binne der noch twa oare teams fûn, en doe koe de tocht begjinne.