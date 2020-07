"Landelijke herdenkingsdag voor coronaslachtoffers geeft tijd om stil te staan bij het verlies"

Gebben is plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. "Het wordt tijd dat mensen ruimte krijgen voor hun verdriet", zegt hij. Hoe de dag er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.

"We hebben als burgemeesters aandacht gevraagd voor een landelijke herdenking", zegt Gebben. "We zien hoe erg de gevolgen zijn van het virus, en hoeveel slachtoffers er zijn."

De dag krijgt een regionaal karakter, zegt Gebben, "met respect voor iedereen die met het virus te maken heeft gehad. Al hebben we het in Fryslân niet zo moeilijk gehad als de mensen in Limburg en Brabant."

Persoonlijk en collectief

Bij zo'n landelijke herdenkingsdag horen 'negatieve' emoties, maar er zit ook een andere kant aan, zegt theoloog Rik Zweers uit Franeker. Hij was twee jaar geleden de eerste 'Jonge Theoloog des Vaderlands', en hij is nu dominee bij een pop-upkerk.

"Mensen vragen zich ook af wat deze crisis hun gebracht heeft, en wat ze gevonden hebben", zegt Zweers. "Er zit een persoonlijke kant en een collectieve kant aan. Onze persoonlijke vrijheid inleveren deden we voor elkaar. Dat zorgde voor verbondenheid."

Volgens Gebben moet het ook mogelijk worden voor burgers om mee te denken over de invulling van de dag. "We staan altijd open voor mensen met goeie ideeën."