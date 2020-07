Ljouwerter (37) moat trije jier de sel yn foar seis brânstichtings

Fiif wike lyn waard it foararrest fan de man noch skorst; mei in ankelbân om koe er nei hûs ta. Nei de útspraak fan de rjochter moat er werom nei de gefangenis. De rjochter rekkene it him swier oan dat er syn buorlju yn gefaar brocht hie, troch twa kear brân te stichten by har hûs. Earst by de foargevel en letter by de achtergevel.

Unrêst

De man waard werkend op bylden fan in bewakingskamera. Troch de brannen ûntstie der in soad ûnrêst ûnder de buertbewenners. Se doarden net op bêd te gean en organisearren in buertwacht. De Ljouwerter moat oan ien fan syn buorlju in skeafergoeding fan hast 400 euro betelje. Wenningbouferiening Elkien krige in skeafergoeding fan goed 11.000 euro takend.