PODCAST SC Hearrenfean 100 jier: "Die mensen konden je wel opeten!"

"Het was voor mij altijd de wedstrijd van het jaar", seit Mister Hearrenfean, Maarten de Jong oer de Fryske derby. "Die wedstrijd mocht je gewoon niet verliezen. Het was zelfs zo dat Cambuursupporters 's nachts toeterend bij ons in de straat reden om mij uit de slaap te houden."

Foppe de Haan kin dat befêstigje. "Doe't ik foar it lêst op 'e "bokkewagen" siet, doe wie it wol heftich." Cambuursupporters hiene syn telefoannûmer grut op in spandoek set. "Ik krige doe wol in hiel soad berjochtjes en telefoantsjes, mar ach, ik ha noch altiten itselde nûmer", laket De Haan.

Gefoelige oerstap

Lucas Bijker makke yn 2015 de gefoelige oerstap fan Cambuur nei Hearrenfean. "Dat is nog steeds niet vergeten", seit Bijker, dy't tsjintwurdich by KV Mechelen fuotballet. "Maar ik heb er geen spijt van, voor mij was het een mooie stap."

Maarten de Jong koe wol genietsje fan de rivaliteit tusken de beide ploegen, ek al wie er net populêr yn Ljouwert. "Ik vond het wel leuk om in Leeuwarden te voetballen, die mensen konden je wel opeten. Dan ga ik de uitdaging aan, en heb zoiets van: "Kom maar op!" Bijker: "Je voelt dan echt de haat, dat zijn de mooiste wedstrijden."