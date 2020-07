D66: 'Kamera's by brêgen soargje foar ûnrêst by omwenners'

Yn skriftelike fragen oan it provinsjebestjoer stelt D66 dat bliken dien hat dat kamera's sa no en dan frij maklik hackt wurde kinne, sadat elkenien meisjen kin. D66 wol fan deputearre Avina Fokkens witte oft de kamera's dêr tsjin befeilige binne, en hoe't de provinsje omgiet mei it bewarjen fan de bylden.

Privacy

"Hoe kin de provinsje it wengenot fan bewenners boargje mei in 15 meter hege mêst yn de tún? En hoe soarget de provinsje derfoar dat de privacywet hânhavene wurdt", freget D66.

Boppedat hat út ûndersyk bliken dien dat brêgebetsjinning op ôfstân minder feilich is foar de minsken op de dyk. Steatelid Bea Bijlsma freget har ôf oft de der mei de betsjinning op ôfstân net tefolle kwaliteit ynlevere wurdt yn in provinsje dy't him profilearret as wettersportprovinsje.