41 kandidaten foar boargemasterskip Skylge

De boargemasterspost fan Skylge kaam yn april frij nei it fuortgean fan Bert Wassink. Hy waard wethâlder yn Ljouwert. Jon Hermans-Vloedbeld folge him op as waarnimmend boargemaster. Kommissaris fan de Kening Arno Brok ferwachtet dat de nije boargemaster ein oktober of begjin novimber oantrede kin. De kommissaris hat nei petearen mei kandidaten in seleksje út de sollisitanten makke en hjir freed oerlis oer hân mei de gemeentlike betrouwenskommisje.

De ried beslút ynkoarten hokker twa kandidaten op de oanbefelling komme te stean en yn hokker folchoarder. Uteinlik wurdt de nije boargemaster troch de Kroan beneamd.