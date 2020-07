Omrop TIP: Konsert Noord Nederlands Orkest op telefyzje

It Noord Nederlands Orkest (NNO) joech op freed 3 july foar it earst sûnt de coronakrisis wer in konsert. It konsert yn SPOT/De Oosterpoort yn Grins wie live te folgjen fia de online kanalen fan Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe. Freed wurdt it konsert ek op telefyzje útstjoerd by Omrop Fryslân. It NNO spilet, yn in lytsere besetting, in seleksje fan klassike topstikken dirigearre troch fêste gastdirigint Antony Hermus.