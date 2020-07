Dokkum krijt it lytste biermuseum fan Nederlân

It biermuseum is ûnderdiel fan it projekt 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis'. Njonken it museum wurdt der ek in replika putstoel pleatst op de kaai foar de Djipswâl, oer it Grutdjip.

Putstoel

De putstoel waard eartiids brûkt om wetter út houten tontsjes te takeljen dy't op wetterskûtsjes stiene. It wetter waard dêrnei nei de kelder fan de brouwerij brocht en oergetten yn tonnen of tsjettels. Fan dat wetter waard úteinlik bier makke. It wetter fan de bieren yn Dokkum kaam fan de Bonifatiusbron.