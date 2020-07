Doan Van Hau ferlit Hearrenfean: "We moeten als club prioriteiten stellen"

Hoewol't de 21-jierrige ferdigener mar ien kear yn aksje kaam, woe Hearrenfean Van Hau dus wol langer yn Fryslân hâlde. "Na een aantal maanden van aanpassen klopte hij in de laatste weken van de competitie nadrukkelijk op de deur. De bedoeling was dat hij zich aankomend seizoen echt zou gaan mengen in de concurrentiestrijd links en centraal achterin," seit technysk manager Gerry Hamstra.

Van Hau komt fan bûten de EU en moat dêrom in heech salaris krije. Dat kin de klup no net mear opbringe, seit Hamstra. "We hebben gezocht naar een manier om zijn salaris af te kunnen dekken maar dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer want sportief gezien verdient hij een kans. Echter moeten wij als club prioriteiten stellen. We willen Doan bedanken voor zijn inzet bij sc Heerenveen en wensen hem het allerbeste bij het vervolg van zijn carrière."