Freedsmerk oer boere-aksjes: "Dêr wol ik wol foar yn 'e file stean!"

"Foar de boere-aksjes wol ik wol yn 'e file stean en mei it tomke omheech, want se ha gelyk!" It wie ien fan opmerkingen op de Ljouwerter freedsmerk oer de aksjes dy't it lân de hiele wike al yn 'e besnijing hâlde. Boeren koene noch altyd op in soad stipe rekkenje. "Ik sta voor 1000% achter de boeren. Zij kunnen de wereld redden, samen met Wageningen en de Rabobank. Het is hufterig hen af te knijpen".