Aksjefierende boeren nei petear mei Veiligheidsregio: 'Oant en mei moandei gjin aksjes'

Tinga hat de ôfrûne dagen oerlis hân mei de Veiligheidsregio Fryslân oer de aksjes en de gefolgen hjirfan foar de feiligens. Under oaren is der praat mei boargemaster Van der Zwan fan Hearrenfean en boargemaster Gebben fan Tytsjerkstradiel. Neffens Tinga wie dit in goed oerlis. "Daar is afgesproken dat als we ons nu houden aan het verbod dat er ligt, burgemeester Gebben zich er hard voor gaat maken dat het verbod van tafel gaat", seit Tinga.

It is dus de bedoeling dat de boeren harren de kommende dagen rêstich hâlde sille, mar: "Dat kunnen we niet zeker weten", heakket Tinga noch wol ta.

Minister Schouten

Minister Schouten fan Lânbou hat yntusken oanjûn dat se de maatregels yn it ramt fan it feefoer noch ris neirekkenje litte sil. Tinga hat dêr lykwols lege ferwachtingen fan. "Ze zal er best wel naar kijken, maar de partij die zij inhuurt gaat haar echt niet afvallen. Dat weten we nu van tevoren al, daar zijn wij klaar mee. Die hele veevoermaatregel moet gewoon van tafel", seit Tinga.