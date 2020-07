Fleantúchûngelok wêrby't Drachtster omkaam net feroarsake troch technysk mankemint

It ûngelok waard feroarsake troch in lege loftsnelheid. Hjirtroch kaam it fleantúch yn in begjinnende spin, wêr't it fleantúch net mear útkaam.

De Onderzoeksraad hat nei de saak sjoen om't it foar it earst wie dat der in elektrysk fleantúchje delstoarte yn Nederlân. Neffens de ried moat der wol mear tafersjoch komme op de Microlight Aeroplanes. De hjoeddeistige regeljouwing is net foldwaande, en dêr moat better nei sjoen wurde.