Simmerblog: Simmer op Skiermûntseach

Plannen foar in nije dyk soargje foar argewaasje op Skiermûntseach. De dyk soe troch it lân fan Tessa Brandts komme, en dat is in grut probleem foar har buorkerij. "Wij zetten in op biodiversiteit. Als je biodivers gaat boeren heb je minder koeien op je land. Op een geven moment komt je bestaansrecht in gevaar."