Boeren fjochtsje feefoerferbod oan yn Brussel: "Prate by de minister leveret neat op"

"We moatte ús hâlde oan de Europeeske wetjouwing. Dat is bygelyks ek sa by de wolf. Dat is ek Europeeske wetjouwing, dêr meie we neat oan dwaan. Ek al sizze in hiel soad partijen dat it net goed foar Fryslân is, mar je mei as Nederlân net sizze wy nimme hjir in oar paad as wat se yn Europa dwaan. Sa is dit ek, se sjitte harsels yn de poat. Se dogge eat wat stridich is mei de Europeeske wetjouwing", seit Nynke Koopmans fan Tytsjerk, dy't yn bestjoer fan stichting Stikstofclaim sit.

De stichting tinkt derom dat de Europese kommisje neat oars kin as in streek troch de regeljouwing fan lânbouminister Carola Schouten te setten.

Minister lûkt eigen plan

Neffens Koopmans is de stap rjochting de Europese kommisje needsaaklik. "Der is al in heal jier alles oan dien. It lânboukollektyf hat op alle wizen besocht om mei de minister te praten. Sy hienen maatregels dy't net it bistewolwêzen oantaaste en dy't ek noch ris folle goedkeaper wienen en mear reduksje opleverje. De minister hat dêr gewoan in streek trochset. Se docht har eigen plan", seit Koopmans.

De stichting stiet lykwols noch wol iepen foar nije petearen. "Prate mei de minister hat noch net in soad oplevere. Mar as se no by ús komme soe om it der oer te ha, dan blykt miskien dat se der wat yn oanpasse wol. Natuerlik sille wy dan prate", sa seit Koopmans.