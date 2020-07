Gjin nij multyfunksjoneel sintrum yn Haulerwyk: "Ongelooflijk sneu voor het dorp"

Boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf hat syn ekskuzen oanbean oan it pleatslik belang fan Haulerwyk, omdat dat de bestjoersleden net fuort en daliks te hearren krigen hiene dat it doarp gjin nij multyfunksjoneel sintrum krijt. Yn it doarp kamen se dêr okkerdeis pas efter, wylst it beslút al moannen lyn naam is.

It sintrum wie in ûnderdiel fan in totaal 'masterplan' foar it doarp dêr't it pleatslik belang ek oan meiskreaun hie. It gemeentebestjoer hat der no gjin jild mear foar, mar seit ek dat it net nedich is. En dat is spitich, seit Gert Jan Post fan it pleatslik belang: "Voor het dorp vinden we het ongelooflijk sneu dat dit plan nu voorlopig van tafel is."

Post smyt de handoek lykwols net yn de ring. "De deelplannen die in het masterplan stonden, die gaan we gewoon uitvoeren. We gaan door met het dorpspark, met de sporthal en we gaan ook door om de jeugd een goede plek te geven", sa seit Post.