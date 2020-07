Sporter fan de Wike: Jesper Hospes

Twa wiken lyn op tongersdei krige er ynienen te hearren dat der gjin plak mear foar him wie. Verweij dielde him dat mei yn in petear. "Der skynt in fjouwerkoppich bestjoer te wêzen en dy oerlizze mei sponsoaren. Der is in sponsor dy't my te âld fynt en my net yn it gehiel passen fynt. Dat is it boadskip dat ik krigen haw en dêr moat ik it mei dwaan", sa fertelt de 31-jierrige Hospes.

"Net fair"

Hy hâldt der gjin goed gefoel oan oer, mar hat der yntusken in flinke streek ûnder set. "Sa'n klap komt wol hurd oan. Hielendal om't ik soks noch noait heard haw, dat ien der healweis útset wurdt. It is in aparte wize fan saken dwaan. Der waard my frege om it saaklik op te pakken, dat haw ik dien en ik bin ek posityf. Mar ik fyn it net fair."