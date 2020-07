Gas- en sâltwinning Waadgebiet giet kommende jierren noch troch

It feroarjende klimaat is sjoen it karakter fan it Waad in wichtich ûnderdiel fan dizze aginda. Elke fiif jier wurdt ûndersocht hoe't it giet mei de Waadboaiem en de stiging fan de seespegel. En foar elk Waadeilân wurdt in klimaatoanpak makke. Dêrfoar moatte alle bewenners en partijen mei elkoar te set oer maatregels foar saken, lykas de seespegelstiging, ferdrûging, wetteroerlêst en hjittestress.

Ek moat der útwurke wurde hoe't omgien wurde moat mei in dyktrochbraak. Der komme ek proeven om de see mear sân en slyk ôfsette te litten. Op de punten fan de eilannen soe dat kinne troch de see mear romte te jaan. Dat gebeurt op it stuit ek al op in oantal eilannen en der binne besteande plannen om dat troch te setten op ûnder oare de Boschplaat op Skylge.

Fiskerij

Der moat romte bliuwe foar fiskerij op it Waad, mar dat moat dan wol sa dat de effekten op de boaiem sa beheind mooglik bliuwe. Om de ynfloed fan de sektor op de natuer te beheinen, is der romte foar proeven mei fernijende fisktechniken. Ek it gebrûk fan alternative brânstoffen wurdt stimulearre. Dat jildt ek foar de rol fan fiskers as behearders en minsken mei in soad kennis oer it Waad.

De fiskerijdruk moat net fierder tanimme en dêrfoar soene op koarte termyn saneamde 'sliepende fiskrjochten' út de merk helle wurde moatte, rjochten dy't no net brûkt wurde. It tafersjoch op en de registraasje fan fangsten moat ek better, sawol foar de beropsfiskers as de rekreanten. Dêrby wurdt ek in saneamd black box-systeem neamd. Earder is soks mislearre.