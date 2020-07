SC Cambuur wint earste oefenwedstriid nei coronastop mei 11-0 fan ONS Snits

De iepeningstreffer wie fan Michael Breij. Man fan de wedstriid wie Ragnar Oratmangoen, dy't in hattrick skoarde: 6-0, 9-0 en 10-0. Jamie Jacobs skeat de bal twa kear yn it doel fan de Snitsers, yn de 63e en de 88e minút. ONS hie net safolle yn te bringen tsjin de Ljouwerter klup. It iennichste doelpunt fan de Snitsers wie in bal yn eigen doel yn de 9e minút.

De wedstriid tsjin ONS wie it earste duel fan de Ljouwerters sûnt lange tiid. Eksakt fjouwer moannen nei de lêste wedstriid, tsjin Jong AZ, kamen de fuotballers wer yn aksje. Fanwege de coronamaatregels mochten der mar 250 supporters by wêze yn it stadion.

Nije wike tongersdei komt Harkemase Boys op besite yn Ljouwert.