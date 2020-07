FIDEO: De lêste winsk fan Jetze Nagel út Makkum

Doe't hy de groep út Sassenheim in briefke skreau mei dit fersyk, kaam der al gau in positive reaksje dat se spesjaal foar him nei Fryslân komme soenen.

Foardat de bus mei de muzikanten by Nagel oankaam, waard der foar him ek noch in keatswedstriid hâlden. Hy is nammentlik ek in sportleafhawwer pur sang. Nagel komt al tsientallen jierren by it reedriden yn binnen- en bûtenlân en is ek in echte Cambuur-man.