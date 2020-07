Sportklup Cambuur spile tongersdeitejûn de earste oefenwedstriid fan it nije seizoen. Haadklasser ONS Snits is de tsjinstanner yn it Cambuurstadion. Fanwege de coronamaatregels mochten der mar 250 taskôgers by wêze.

De folsleine wedstriid is hjir nochris te sjen: