Hospes oan de kant set by nije ploech Verweij en Leerdam, fierder by Gewest Fryslân

'Vervelend'

Joris Hoogenbosch is de grutte man efter de nije ploech fan Verweij en Leerdam. Neffens him hat it hielendal net oan de oarder west dat Hospes yn dat team komme soe. "Ik heb Jesper nog nooit ontmoet en zijn naam er niet bij zien staan", fertelt Hoogenbosch yn in reaksje op it ferhaal fan Hospes.

Hoogenbosch hopet yn augustus it team te presintearjen. Dat Hospes it gefoel hie dat hy dêr ek by sitte soe, is 'vervelend', seit de direkteur fan it team. Hy tinkt dat Verweij Hospes it gefoel jûn hat dat er derby komme soe. "Dat is heel vervelend, maar staat los van de ploeg", seit Hoogenbosch mei klam.