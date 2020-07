FIDEO: Bern dogge fia ynternet mei oan Spulwike Littenseradiel

Al hast 50 jier is it in begryp: de Spulwike Littenseradiel. By de start fan de simmerfakânsje wurde der in wike lang allegearre aktiviteiten foar basisskoalbern organisearre en alle jierren dogge der hûnderten bern mei. Mar mei safolle minsken byelkoar wie diskear gjin opsje, dus is der in oare opset makke. Sûnt moandei krije de bern alle dagen in challenge fia ynternet en dy kinne sy thús útfiere.