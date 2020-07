Plan om sânwinput Skûlenboarch te bedekken mei driuwende sinnepanielen

By Skûlenboarch binne twa sânwinplassen yn 2013 mei inoar ferbûn. Dêrmei is ien grutte put realisearre fan 22 bunder grut. It idee om dat wetter fol te lizzen mei driuwende sinnepanielen komt fan Enerzjyk Skûlenboarch, in groep ûndernimmers út it Noarden.

It hiele plan is grutter as allinne de driuwende sinnepanielen. De rânen soene ynrjochte wurde moatte as natuer- en rekreaasjegebiet. Der komt in fiskplak, in outdoor parkoers en in kuierrûte. Der is al in swimstrantsje by de sânwinput en dat soe opknapt wurde moatte.