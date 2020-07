FDF ferliest koart pleit, demonstraasjeferbod mei trekkers bliuwt stean

De feilichheidsregio Grinslân wie de earste dy't in ferbod op demonstraasjes mei trekkers en oare lânbouweinen op de iepenbiere diken ynstelden. Letter diene Drinte en Fryslân itselde.

Farmers Defence Force wie it net iens mei it ferbod. Sy sizze dat it ferbod in beheining is fan it grûnrjocht op demonstraasjes. De rjochter giet net mei yn dy argumintaasje. Dy jout oan dat der gefaarlike situaasjes west ha mei trekkers. Sa rieden boeren op it fleanfjild yn Eelde, dêr't ek de traumahelikopter stiet.

Demonstrearje mei wol

It oardiel fan de rjochter betsjut net dat boeren net demonstrearje meie, it mei allinnich net mei lânbouweinen op iepenbiere diken.