Fotocadeau wol âlde gemeentehûs fan Kollumerlân keapje

Fotocadeau hat 'm begjin maart by de gemeente meld, skriuwt RTV NOF, dy't gemeentestikken ynsjoen hat. It is net bekend hoefolle it bedriuw jaan wol foar it gebou.

Der wurkje 127 minsken by Fotocadeau, fan wa 37 yn fêste tsjinst. In grut part fan de meiwurkers wennet yn Kollum, krekt as eigeners Sierk van Lingen en Halbe Boersma.

Oars nei Bûtenpost

It bedriuw siket op koarte termyn ekstra romte. Njonken it gemeentehûs soene se in grutte loads bouwe wolle. As de keap net trochgiet, dan sjocht it bedriuw nei nijbou lâns it spoar yn Bûtenpost.

Fotocadeau wol op syn lêst 1 septimber dúdlikheid ha fan de gemeente Noardeast-Fryslân oft se it gebou oernimme meie. Giet dat net troch, dan praat it bedriuw mei de gemeente Achtkarspelen oer it plak yn Bûtenpost.