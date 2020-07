Stichting SOVIDZ meldt 'te strang' soarchsintrum Foswert by ynspeksje

It grutste diel fan de soarchynstellingen hat op 1 july alle beheiningen opheft. In protte bewenners kinne dêrtroch wer besite ûntfange of der sels op út. Foswert is ien fan de tolve ynstellingen dy't neffens SOVIDZ te strang binne. De oare alve sintra lizze bûten Fryslân.

In soad beheiningen

De 'te strange' soarchsintra beheine de tiid foar besite ta in oere (of minder), stelle in maksimum oan besikers yn, litte besikers net ta op de keamer fan de bewenner of net yn it restaurant. Ek wurde bern ûnder de 18 soms tsjinholden of moatte besikers in mûlkapke op. Guon ynstellingen ha ek al oankundige dat se by ien besmetting wer hielendal tichtgeane. Ek dat is yn striid mei it belied fan de minister.

De SOVIDZ hat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd frege om de ynstellingen foar takom moandei 12.00 oere te freegjen om it belied te ferromjen.