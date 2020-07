Simmerblog: Simmer yn Easterlittens

Camping It Krúswetter, op de krusing fan de Frjentsjerter Feart en de Boalserter Feart, waard in pear moanne ferlyn oernaam troch Remco en Ester van der Velde. Krekt foar de coronakrisis. "Je sille begjinne en binnen twa wiken moat alles ticht. Dan tinke je earst wol efkes, wat ha wy no úthelle?" fertelt Remco.

"Wy hiene der in oare gedachte by. Wy ha it bêste der fan makke. Doe't der mear dúdlik waard oer de ferrommings kaam it campingseizoen mear op gong, dus wy komme der no goed út," sa seit Ester.