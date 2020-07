'Efkes werom' nei de Frieze-reuny fan Simmer 2000

Fan dat moaie idee fan '93 nei in konkreet plan foar Simmer 2000 wie noch in hiele stap. Gryt helle sjoernalist/skriuwer Hylke Speerstra by har plannen en der waard úteindeliks in stichting oprjochte. Simmer 2000 krige hieltyd mear stâl. Speerstra die bestjoerlik in stapke tebek om him folslein te rjochtsjen op it skriuwen fan it boek 'It Wrede Paradys'. In boek fol mei, somtiden dramatyske, ferhalen fan Fryske folksferhûzers.

Doarpen aktyf

Henk Kroes waard it boechbyld fan Simmer 2000. En hy krige, mei syn bestjoer, yn alle doarpen de frijwilligers mei. Der waard yn de Fryske doarpen fan alles organisearre, benammen iepenloftspullen wienen populêr. De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans en Albert Bonnema foarmen it muzikale hert fan Simmer 2000. Sy wienen belutsen by de offisjele iepening fan Simmer 2000 op sneon 1 july op it Saailân yn Ljouwert.

Dêr wie trouwens ek keninginne Beatrix. En dy muzikanten wienen, mei De Bazuin Oentsjerk en de Snitser Big Band ek wer prominint oanwêzich by de slotjûn op 22 july yn it WTC Expo (dat wy doe noch gewoan it FEC neamden).