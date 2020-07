Tûzenen deade seebistjes fertelle it ferhaal fan de MSC Zoe

No binne dizze ûndersyksbakken leechhelle troch ûndersikers fan Wageningen Marine Research om út te finen wat al dat plastic dien hat mei it seelibben. Op dy konklúzjes moatte wy wat langer wachtsje as earder sein is. Yn stee fan oktober is it ekologysk ûndersyk nei de gefolgen fan de kontenerramp no yn jannewaris klear.

Edwin Foekema fan Wageningen Marine Research: "Door de coronacrisis is dat iets opgeschoven, omdat er gewoon beperkingen zijn in de hoeveelheid mensen die je tegelijkertijd zeker in een binnenruimte kan zetten. Dus hebben we meer tijd nodig."

Plankton

It leechheljen fan de ûndersyksbakken is in soad wurk, sa seit Foekema. "Wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat het hele systeem wordt leeggehaald. De waterkolom wordt eruit gefilterd. Daarin kijken we naar het plankton wat er in zit. Daarna, als dat gedaan is, wordt de hele zandbodem die erin ligt eruit gespit. Dan kijken we naar het leven wat er zich in heeft ontwikkeld de afgelopen twee maanden. We kunnen dan vergelijken tussen systemen waar we helemaal geen korrels aan hebben toegevoegd en systemen waar we hele grote doseringen aan korrels hebben toegevoegd of dat invloed heeft op die levensgemeenschap, die diertjes die daarin leven."