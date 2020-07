Tekoart oan húsdokters kin fierder oprinne yn Fryslân: ek húsdokter sels fergrizet

Der besteane grutte ferskillen tusken provinsjes. Yn Utrecht leit de ferhâlding bygelyks hiel oars: dêr is mar 34 persint fan de húsdokters âlder as 50 jier. De groep dokters dy't binnen no en 15 jier mei pensjoen gean kin, is by ús dus relatyf grut. Om genôch soarch biede te kinnen, moatte der ek jonge húsdokters yn Fryslân komme te wurkjen.