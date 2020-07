Undersyksburo ynskeakele foar problemen mei sinnedak Thialf

It ûndersyksburo Burghgraef van Tiel út Rotterdam sil it ûndersyk útfiere nei de problemen mei de sinnepanielen op it dak fan iisstadion Thialf op It Hearrenfean. Dat hawwe Deputearre Steaten besletten. De útkomsten fan it ûndersyk moatte yn septimber beskikber wêze.