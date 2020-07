Grutte groep boeren yn Drintske Wijster, nei alle gedachten binne der ek Friezen

De Fryske boeren makken earder op de dei bekend op wei te wêzen nei in "barbecue". De lokaasje dêrfan woene se net bekend meitsje.

By it jûnsprotest yn Wijster binne ek trekkers en oare lânboumasines brûkt. Lykas yn Fryslân en Grinslân is it ek yn Drinte ferbean om mei trekkers te demonstrearjen.

By de rjochtbank yn Grins tsjinnet tongersdeitemoarn in rjochtsaak oer it trekkerferbod by de boeredemonstraasjes. Farmers Defence Force (FDF) easket dat it ferbod fan tafel giet.