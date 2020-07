Súdwesthoeke heart by drûchste plakken fan Nederlân

De ferskillen binnen de provinsje binne grut. Bygelyks it noardeasten fan Fryslân is folle minder drûch.

Neffens it KNMI is der lanlik yntusken net mear sprake fan in driigjend wettertekoart. Op in soad plakken wurdt it wetterpeil keunstmjittich heech holden, bygelyks troch wetter út de Iselmar it lân yn te litten.