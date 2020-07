Groep Fryske boeren nei "barbecue", mar sûnder trekker

Neffens Tinga binne de aksjes noch lang net oer. "Wij gaan sowieso door met actievoeren. We gaan niet wachten. En hoe de acties eruit gaan zien, dat houden we nog voor ons. We hebben een plan klaar, we hebben een draaiboek liggen en daar kunnen we wel twee maanden mee vooruit."

By de rjochtbank yn Grins tsjinnet tongersdeitemoarn in rjochtsaak oer it trekkerferbod by de boeredemonstraasjes. Farmers Defence Force (FDF) easket dat it ferbod fan tafel giet.